Oro oltre i 4.000 dollari l’oncia | record storico per il metallo prezioso

Prosegue senza freni la corsa dell’oro, che raggiunge livelli storici. I futures per dicembre sul Comex hanno superato la soglia dei 4.000 dollari l’oncia, attestandosi a 4.006 dollari, mentre il prezzo spot si avvicina rapidamente a quota 3.982 dollari, con un rialzo dello 0,57%. Il metallo più prezioso al mondo viene attualmente scambiato a 4.002 dollari l’oncia per i contratti a scadenza dicembre 2025, superando per la prima volta nella storia la soglia dei 4.000 dollari. La forte crescita è alimentata dal perdurare dello shutdown negli Stati Uniti, unita alle tensioni internazionali, tra frizioni commerciali e turbolenze geopolitiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Oro oltre i 4.000 dollari l’oncia: record storico per il metallo prezioso

