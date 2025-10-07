Caro Feltri, le mie idee divergono dalle sue, ma questo lo vedo come un arricchimento, merce ormai rara nella dicotomica dormocrazia che stiamo vivendo. Vengo al dunque: sto ascoltando la puntata in podcast di Fahrenheit di ieri pomeriggio e la conduttrice ha presentato un brano, Rebel woman, esaltando questa donna che si ribella. Così mi sto chiedendo se esiste ancora una donna che non senta questa necessità di ribellarsi, di essere sé stessa senza dover bruciare i panni da stendere, dare le martellate alle pentole o strappare i vestiti nell'armadio. Boh, questa rappresentazione di una donna sempre come quella che rompe le catene, che conquista i suoi spazi spazzando via nemici ogni giorno diversi, offre una narrazione del loro ruolo come quello di isteriche alla ricerca di muri da abbattere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ormai la ribellione è ridotta a un obbligo