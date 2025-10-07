Oriocenter al centro della ricerca | nella food court il test di neuromarketing con Iulm e Food service
Oriocenter si conferma ancora una volta un punto di riferimento non solo per lo shopping e la ristorazione, ma anche per l’innovazione. Il 29 e 30 settembre, infatti, la Food Court del Mall bergamasco ha ospitato un test pilota di neuromarketing, organizzato da Food Service (Gruppo Food) in collaborazione con il Centro di Ricerca in Neuromarketing ‘Behavior and Brain Lab’ dell’Università IULM di Milano, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Food Court. Per due giorni, un gruppo selezionato di partecipanti ha vissuto un’esperienza immersiva all’interno della Food Court, monitorato in tempo reale da strumenti biometrici e neuroscientifici: eye tracker, EEG e altri sensori indossabili per rilavare microsudorazione e battito cardiaco hanno registrato dati relativi a emozioni, attenzione, workload e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Percassi si riprende Oriocenter, con Generali Real Estate acquista il centro commerciale
Oriocenter passa di mano: il mega centro commerciale a Generali e Percassi per quasi mezzo miliardo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/oriocenter_passa_di_mano_il_mega_centro_commerciale_a_generali_e_percassi_per_quasi_mezz - X Vai su X
Grande novità ad Oriocenter! Ha aperto il nuovo store @alvieromartini1classe Vieni a scoprire le collezioni che hanno fatto del viaggio un’icona di stile. Ti aspettiamo al primo piano - ingresso cinema - #oriocenter - facebook.com Vai su Facebook
Generali RE Sgr e Gruppo Percassi rilevano l’Oriocenter da Commerz Real - Con un esborso di 470 milioni di euro, Generali Real Estate ... Scrive pambianconews.com
Gruppo Percassi e Generali Real Estate acquistano l'Oriocenter: operazione da 470 milioni di euro - Percassi, già property manager del complesso fin dall'inaugurazione, continuerà a svolgere tale attività. Secondo bergamo.corriere.it