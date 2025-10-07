Oriocenter al centro della ricerca | nella food court il test di neuromarketing con Iulm e Food service

Oriocenter si conferma ancora una volta un punto di riferimento non solo per lo shopping e la ristorazione, ma anche per l’innovazione. Il 29 e 30 settembre, infatti, la Food Court del Mall bergamasco ha ospitato un test pilota di neuromarketing, organizzato da Food Service (Gruppo Food) in collaborazione con il Centro di Ricerca in Neuromarketing ‘Behavior and Brain Lab’ dell’Università IULM di Milano, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Food Court. Per due giorni, un gruppo selezionato di partecipanti ha vissuto un’esperienza immersiva all’interno della Food Court, monitorato in tempo reale da strumenti biometrici e neuroscientifici: eye tracker, EEG e altri sensori indossabili per rilavare microsudorazione e battito cardiaco hanno registrato dati relativi a emozioni, attenzione, workload e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

