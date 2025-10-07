Organizzano una mystery box senza autorizzazioni | scatta il blocco della Finanza

La Guardia di Finanza di Sala Consilina ha bloccato un evento, un “Mystery Box” organizzato da persone lucane ad Atena Lucana. I controlli che hanno portato ad accertare l’assenza delle dovute autorizzazioni e dunque l’illegalità dell’evento. L'evento Le Mystery Box sono azioni commerciali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

