Organici personale ATA ecco come cambiano dal 2026 27 | meno collaboratori scolastici arrivano gli operatori scolastici e i funzionari
Si è concluso l’incontro tra sindacati e Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla revisione degli organici ATA, che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 20262027. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è confermato il taglio di 2.174 unità di collaboratori scolastici, che probabilmente sarà concentrato esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo Organici personale ATA, ecco come cambiano dal 202627: meno collaboratori scolastici, arrivano gli operatori scolastici e i funzionari . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
