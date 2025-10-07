Organici e reclutamento ATA ecco cosa cambierà nei prossimi anni SPECIALE con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE alle 15 | 00
Si è concluso l’incontro tra sindacati e Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla revisione degli organici ATA, che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 20262027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: organici - reclutamento
La scuola campana si è presentata all’appuntamento con il nuovo anno scolastico in una condizione insolita per il suo passato recente: organici quasi del tutto completi, procedure di reclutamento concluse in anticipo e un avvio regolare delle lezioni. La macc - facebook.com Vai su Facebook