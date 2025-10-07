Ore 12.15 la terra trema Il sindaco nelle scuole Chiusa anche una strada

di Anna Marchetti Forte ma di breve durata. E’ stata di magnitudo 4.2 la scossa di terremoto registrata alle 12.13 di ieri mattina, epicentro in mare a 8 chilometri di profondità, a 32 chilometri di distanza da Fano, a 37 da Pesaro e a 42 dal nord di Ancona. Le scosse sono state solo due: la più forte quella delle 12.15 a cui è seguita un’altra alle 12.22 di minore intensità (2,5). Né prima né dopo sono state registrati movimenti tellurici nella zona. La prima scossa, quella di magnitudo 4.2, in città è stata sentita chiaramente, soprattutto da chi si trovava nei piani alti di abitazioni, uffici o scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

