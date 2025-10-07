di Anna Marchetti Forte ma di breve durata. E’ stata di magnitudo 4.2 la scossa di terremoto registrata alle 12.13 di ieri mattina, epicentro in mare a 8 chilometri di profondità, a 32 chilometri di distanza da Fano, a 37 da Pesaro e a 42 dal nord di Ancona. Le scosse sono state solo due: la più forte quella delle 12.15 a cui è seguita un’altra alle 12.22 di minore intensità (2,5). Né prima né dopo sono state registrati movimenti tellurici nella zona. La prima scossa, quella di magnitudo 4.2, in città è stata sentita chiaramente, soprattutto da chi si trovava nei piani alti di abitazioni, uffici o scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ore 12.15, la terra trema. Il sindaco nelle scuole. Chiusa anche una strada