Orchestra Filarmonica di Benevento Giovanni Sollima è il nuovo direttore artistico

L'Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) annuncia un significativo «cambio della guardia» nella sua direzione artistica. Dopo cinque stagioni di straordinari successi, la raffinata e talentuosa pianista Beatrice Rana passa l'importante testimone al violoncellista e compositore virtuoso Giovanni Sollima.

