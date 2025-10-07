Orchestra Filarmonica di Benevento Giovanni Sollima è il nuovo direttore artistico
Comunicato stampa L’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) annuncia un significativo «cambio della guardia» nella sua direzione artistica. Dopo cinque stagioni di straordinari successi, la raffinata e talentuosa pianista Beatrice Rana passa l’importante testimone al violoncellista e compositore virtuoso Giovanni Sollima, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Concerto benefico: "Not(t)e di Morricone", con l’Orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese
Omaggio a Lucio Dalla, l’Orchestra Filarmonica di Benevento si esibisce a Isernia
Sabato 18 ottobre 2025 / 17:30 e 20:30 Auditorium di Milano The music of Morricone, Zimmer & Williams Royal Film Concert Orchestra Direttore: Fernando Furones Il 18 ottobre, l'Orchestra Filarmonica di Madrid verrà per la prima volta all'Auditorium di Milano
L'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Yannick Nezet-Seguin, si esibisce al Palais Garnier di Parigi per celebrare il 150º anniversario del teatro. In onda giovedì #2ottobre alle 21.15 su #Rai5 e su #RaiPlay, con la partecipazione di artisti di fama mondial
Cambio al vertice artistico dell'Orchestra Filarmonica di Benevento: il nuovo direttore è Giovanni Sollima - L'Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) annuncia un significativo «cambio della guardia» nella sua direzione artistica.
L'Orchestra Filarmonica di Benevento a Isernia per un omaggio sinfonico a Lucio Dalla - L'Orchestra Filarmonica di Benevento approda ad Isernia con un appuntamento speciale: sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21.