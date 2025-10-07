Orban | Kiev nella Ue?Non siamo obbligati

2.27 L'Ungheria non è obbligata a sostenere l'adesione dell'Ucraina alla Ue e Kiev non ricatterà Budapest per cambiare la sua posizione.Lo ha dichiarato il primo ministro Viktor Orban su X. "L'Ungheria non ha alcun obbligo morale di sostenere l'adesione dell'Ucraina all'UE. Nessun Paese ha mai tentato di entrare nell'Unione Europea con il ricatto e non accadrà nemmeno stavolta. Il Trattato sulla UE non lascia spazio ad ambiguità: l'adesione è decisa dagli Stati membri,all'unanimità e il popolo ungherese ha preso la sua decisione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it