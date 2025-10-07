Orario West Bromwich Albion Juve: tutti i dettagli per seguire la partita dei giovani bianconeri nella Premier League International Cup. Un altro appuntamento da non perdere per tutti i tifosi bianconeri curiosi di vedere all’opera i campioni del futuro. Prosegue l’avventura della Juventus nella Premier League International Cup: domani, mercoledì 8 ottobre, i giovani bianconeri affronteranno in trasferta il West Bromwich Albion. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:00 italiane. La notizia più importante per i sostenitori della Vecchia Signora è che la partita sarà trasmessa in diretta streaming e in chiaro sul canale ufficiale YouTube della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orario West Bromwich Albion Juve: quando si gioca il secondo match dei bianconeri alla Premier League International Cup