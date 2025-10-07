Ora sei contento? lo scontro acceso tra Massimo Giletti e De Rensis infiamma la tv

Una serata di televisione che si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia dialettico. Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, trasmessa lunedì 6 ottobre 2025 su Rai 3, Massimo Giletti ha riportato al centro dell’attenzione il caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi vent’anni. L’omicidio di Chiara Poggi continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori, e il talk show ha riacceso il dibattito con ospiti di peso e momenti di forte tensione. In collegamento gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati, legali rispettivamente di Alberto Stasi e Andrea Sempio, mentre in studio la giornalista Ilenia Petracalvina ha seguito filo per segno le nuove rivelazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

