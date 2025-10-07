Ora mezzo Pd scarica l’ultrà Albanese Picierno | È arrogante e narcisista
È indifendibile, anzi pericolosa. Dopo lo show con il sindaco di Reggio Emilia e l’abbandono dello studio d i In Onda su la 7 alla pronuncia del nome di Liliana Segr e, la compagna Francesca Albanese ha superato ogni limite. Al Nazareno cominciano a prendere le distanze dalle performance televisive della relatrice-militante dell’Onu. Arrogante e divisiva, mormorano nel Pd. Due indizi fanno una prova. Prima il processo pubblico al sindaco Marco Massari del Pd per aver osato dire che insieme alla fine del “genocidio” ci sarebbe dovuta essere “la liberazione degli ostaggi”. “Non la giudico, la perdono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: mezzo - scarica
Ed ecco il primo SHOT dove si vede il CYBERTRUCK connesso a nuovo SUPERCHARGER V4 (full) che con batteria TOTALMENTE SCARICA, mostra per pochi istanti il picco a 500kW! La tecnologia 800V presente sul mezzo spero venga introdotta anche su Vai su Facebook
Pure mezzo Pd scarica Picierno, dopo l’incontro con la lobby dei coloni israeliani. “Incompatibile coi nostri valori” - A metà pomeriggio arriva l’attacco di un nutrito gruppo di parlamentari Pd a Pina Picierno per l’incontro con l’organizzazione Idsf (Israel Defense and Security Forum) “che propugna apertamente le ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it