Ora mezzo Pd scarica l’ultrà Albanese Picierno | È arrogante e narcisista

Secoloditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È indifendibile, anzi pericolosa. Dopo lo show con il sindaco di Reggio Emilia e l’abbandono dello studio d i In Onda su la 7 alla pronuncia del nome di Liliana Segr e, la compagna Francesca Albanese ha superato ogni limite. Al Nazareno cominciano a prendere le distanze dalle performance televisive della relatrice-militante dell’Onu. Arrogante e divisiva, mormorano nel Pd. Due indizi fanno una prova. Prima il processo pubblico al sindaco Marco Massari del Pd per aver osato dire che insieme alla fine del “genocidio” ci sarebbe dovuta essere “la liberazione degli ostaggi”. “Non la giudico, la perdono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pure mezzo Pd scarica Picierno, dopo l’incontro con la lobby dei coloni israeliani. “Incompatibile coi nostri valori” - A metà pomeriggio arriva l’attacco di un nutrito gruppo di parlamentari Pd a Pina Picierno per l’incontro con l’organizzazione Idsf (Israel Defense and Security Forum) “che propugna apertamente le ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

