Oppini ribadisce | Per me la Juve non è da scudetto e Tudor sta pagando colpe non sue La situazione dell’attacco in questo senso è emblematica

Oppini, commentatore e noto tifoso della Juve, è convinto che i bianconeri di Tudor non siano da scudetto: le sue dichiarazioni. Un'analisi durissima, che non risparmia nessuno. Il commentatore e noto tifoso bianconero, Francesco Oppini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha espresso tutta la sua delusione per il momento della Juve, partendo dal pareggio a reti bianche contro il Milan per poi allargare la critica alla gestione e alla costruzione della rosa. PAROLE – « È stato un brutto punto di arresto per entrambe, la Juventus ha fatto qualcosina, forse nel primo tempo, ma troppo poco per un club che comunque vuole tornare a primeggiare.

