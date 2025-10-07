Oppini, noto commentatore e tifoso bianconero, ha fatto i complimenti a Daniele Rugani per la prestazione di domenica contro il Milan. Una prestazione solida, da veterano, che non è passata inosservata. Il difensore della Juve, Daniele Rugani, ha commentato sui social il pareggio contro il Milan e, tra i tanti messaggi ricevuti, è spiccato quello del commentatore e noto tifoso bianconero Francesco Oppini, che gli ha dedicato un elogio pubblico tanto sentito quanto significativo. PAROLE – « Io ancora non capisco perché tu non sia sempre tra i titolari assieme a Bremer. Se ieri Leao si divora il goal e’ innanzitutto perché non essendo lui un attaccante vero perde un tempo di gioco stoppando invece che tirare al volo, ma soprattutto perché tu ti sei immolato davanti a lui chiudendo ogni spiraglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini e il siparietto social con Rugani: arrivano i complimenti del noto commentatore tifoso bianconero al difensore dopo Juve Milan