Opere precarie o edilizia abusiva? Il TAR Lazio chiarisce i limiti dell’edilizia libera e della sanatoria postuma
TAR Lazio: precarietà edilizia e sanatoria non fermano la demolizione in area vincolata. Quali opere possono definirsi davvero “precarie “? È sufficiente richiamare l ‘”edilizia libera ” per evitare la demolizione? E quali effetti produce la presentazione di una sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 3802001 dopo l’emissione di un’ordinanza repressiva? A rispondere a queste domande è la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 16975 del 2 ottobre 2025, che torna su un tema di grande attualità: la distinzione tra manufatti realmente temporanei e opere durevoli, destinate a soddisfare esigenze permanenti e quindi soggette a permesso di costruire. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: opere - precarie
Quali opere si possono considerare precarie? È sufficiente richiamare l’“edilizia libera” per evitare la demolizione? Risponde il TAR @LavoriPubblici https://lavoripubblici.it/news/edilizia-libera-strutture-precarie-tar-lazio-16975-36490… - X Vai su X
SPINOZA, mostra di Sara Berola venerdì 27 settembre ore 16 Archivio Gianfranco Chiavacci, Pistoia. L’opere di Sara Berola si intreccia nel luogo dell’esistenza, inteso come memoria di un passato che continua a proiettarsi nel presente. Nell’immediato, esse - facebook.com Vai su Facebook
Sammichele, sequestrata struttura abusiva di una braceria: tre indagati - Una struttura realizzata abusivamente nel centro storico di Sammichele di Bari è stata sequestrata in maniera preventiva dai carabinieri. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
È una lottizzazione abusiva? Le condizioni da verificare per ottenere il condono - Il Tar si è pronunciato sul ricorso contro l’ordine per la sospensione della lottizzazione di terreni a ... Da edilportale.com