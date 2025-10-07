Opere precarie o edilizia abusiva? Il TAR Lazio chiarisce i limiti dell’edilizia libera e della sanatoria postuma

TAR Lazio: precarietà edilizia e sanatoria non fermano la demolizione in area vincolata. Quali opere possono definirsi davvero “precarie “? È sufficiente richiamare l ‘”edilizia libera ” per evitare la demolizione? E quali effetti produce la presentazione di una sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 3802001 dopo l’emissione di un’ordinanza repressiva? A rispondere a queste domande è la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 16975 del 2 ottobre 2025, che torna su un tema di grande attualità: la distinzione tra manufatti realmente temporanei e opere durevoli, destinate a soddisfare esigenze permanenti e quindi soggette a permesso di costruire. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it