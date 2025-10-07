Operazione carabinieri di Foggia | catturato Leonardo Gesualdo boss della Società foggiana

Operazione carabinieri di Foggia: il blitz all’alba ha sorpreso nel sonno il latitante Leonardo Gesualdo, armato ma incapace di reagire.. All’alba del 7 ottobre, un’operazione fulminea dei carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale ha posto fine alla latitanza di Leonardo Gesualdo, 39 anni, esponente di spicco della Società foggiana. Il blitz è avvenuto alla periferia di Foggia, dove il latitante si nascondeva da cinque anni, dopo essere sfuggito all’operazione “Decimabis” del 2020. Condannato in primo grado a dodici anni per associazione mafiosa, Gesualdo era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi d’Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

