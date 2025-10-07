Operaio travolto da grosso ramo trasferito in ospedale in eliambulanza

Tempo di lettura: < 1 minuto Grave incidente sul lavoro questa mattina in una zona boschiva del comune di Montella, in provincia di Avellino. Un operaio, addetto alla potatura, è stato colpito da un grosso ramo e ha rimediato traumi di varia entità su diverse parti del corpo. Allertata dal 118 è intervenuta una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Regione Campania che ha recuperato l’operaio nella zona particolarmente impervia. Dopo aver prestato le prime cure, è stato immobilizzato e con un verricello portato in superficie e trasferito in ospedale a bordo di un elicottero del 118. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato carabinieri, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco di Montella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

