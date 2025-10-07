Operaio di 61 anni colpito da una trave durante i lavori | morto sul colpo a Trecase
Tragedia a Trecase, nel Vesuviano. I carabinieri intervengono a via Capitano REA 186. Poco prima un 61enne carpentiere che era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
