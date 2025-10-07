Operaio di 61 anni colpito da una trave durante i lavori | morto sul colpo a Trecase

Ilmattino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Trecase, nel Vesuviano.  I carabinieri intervengono a via Capitano REA 186. Poco prima un 61enne carpentiere che era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

operaio di 61 anni colpito da una trave durante i lavori morto sul colpo a trecase

© Ilmattino.it - Operaio di 61 anni colpito da una trave durante i lavori: morto sul colpo a Trecase

In questa notizia si parla di: operaio - anni

Colpito alla testa dalla leva del tornio: morto operaio di 48 anni. Si era appena scambiato di mansione con un collega

Tragico incidente sul lavoro, operaio cade dal camion e muore: aveva 61 anni

Scivola e precipita per 6 metri, morto un operaio di 58 anni a Massa Lubrense

operaio 61 anni colpitoOperaio di 61 anni colpito da una trave durante i lavori: morto sul colpo a Trecase - Poco prima un 61enne carpentiere che era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna ... msn.com scrive

operaio 61 anni colpitoColpito alla da una trave, operaio 61enne muore sul colpo: tragedia in provincia di Napoli - L’operaio stava eseguendo lavori di ristrutturazione di una villetta quando la trave è precipitata, colpendolo ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio 61 Anni Colpito