Operaio cade da due metri al Vulcano Buono è grave in ospedale

2anews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro a Nola, nel centro commerciale Vulcano Buono: 53enne di Foggia ricoverato in prognosi riservata, sequestrata parte dell’impalcatura. Drammatico incidente sul lavoro nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Un operaio 53enne, originario della provincia di Foggia e regolarmente assunto, è precipitato da un’altezza di circa due metri mentre montava la scaffalatura in . 🔗 Leggi su 2anews.it

operaio cade da due metri al vulcano buono 232 grave in ospedale

© 2anews.it - Operaio cade da due metri al Vulcano Buono, è grave in ospedale

In questa notizia si parla di: operaio - cade

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio: un operaio cade da un camion. Ricoverato in condizioni purtroppo serie. L’incidente a Roma

Tragico incidente sul lavoro, operaio cade dal camion e muore: aveva 61 anni

Operaio cade da un'impalcatura in un cantiere edile: ricoverato in codice rosso

operaio cade due metriOperaio cade da due metri al Vulcano Buono, è grave in ospedale - Incidente sul lavoro a Nola, nel centro commerciale Vulcano Buono: 53enne di Foggia ricoverato in prognosi riservata, sequestrata parte ... Secondo 2anews.it

operaio cade due metriCade dall’impalcatura, operaio 53enne in pericolo di vita - Un operaio originario della provincia di Foggia è in gravi condizioni a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di lunedì 6 ottobre nel centro commerciale Vulcano Buono a Nola, in pro ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio Cade Due Metri