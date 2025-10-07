Operaio 53enne precipita al centro commerciale Vulcano Buono | ferito gravemente rischia la vita

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro al centro commerciale di Nola. Operaio di 53anni cade e resta ferito. È ricoverato all'Ospedale del Mare in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

