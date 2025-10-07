Operaio 53enne precipita al centro commerciale Vulcano Buono | ferito gravemente rischia la vita
Incidente sul lavoro al centro commerciale di Nola. Operaio di 53anni cade e resta ferito. È ricoverato all'Ospedale del Mare in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: operaio - 53enne
Catania, precipita per 8 metri dal tetto di un capannone: muore operaio 53enne
Roma, precipita durante lavori facciata: morto operaio 53enne #ostia #roma #9settembre - X Vai su X
A causa dell'incidente sul lavoro accaduto nella contrada ripostese di Rovettazzo che è costato la vita ad un operaio 53enne, varie sigle sindacali hanno espresso la loro posizione. Vai su Facebook
Operaio 53enne precipita al centro commerciale Vulcano Buono: ferito gravemente, rischia la vita - È ricoverato all’Ospedale del Mare in pericolo di vita. Si legge su msn.com
Operaio cade da impalcatura, è in pericolo di vita - Il 53enne stava montando una scaffalatura all'interno di un punto vendita in allestimento nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola ... Da rainews.it