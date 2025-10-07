Oltre 2.500 corsisti formati in tutta Italia nel solo 2025, più di 300 corsi di specializzazione tecnica erogati. Sono questi alcuni dei numeri dell’Academy dei Mestieri di Openjobmetis, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, che fa della formazione uno strumento per avvicinare chi cerca lavoro alle esigenze delle imprese. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia è la mission che muove l’Academy dei Mestieri, che con la sua attività quotidiana dimostra come trasformare la formazione in occupazione reale, offrendo nuove opportunità a chi cerca lavoro Solo nell’ultimo anno, Openjobmetis ha infatti erogato oltre 300 corsi di specializzazione tecnica (per 41. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Openjobmetis, Academy dei Mestieri: oltre 2.500 corsisti formati nel solo 2025, più di 1.300 già collocati