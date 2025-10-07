Openda Juve il belga in evidentissima difficoltà in questi primi mesi a Torino Cosa c’è alla base del suo rendimento? Individuate due cause

Openda Juve, l’analisi di Tuttosport: il centravanti soffre la forte concorrenza e un gioco che non esalta le sue doti di contropiedista. Doveva essere una delle armi letali del nuovo attacco della  Juventus, ma il suo avvio di stagione è stato più complicato del previsto.  Loïs Openda, grande colpo del mercato estivo, sta faticando a trovare la sua dimensione in bianconero. Un inserimento a rilento che, secondo un’analisi di  Tuttosport, ha due cause ben precise: una di natura ambientale e una prettamente tattica. Openda Juve: un talento da sbloccare. Il primo fattore che sta condizionando il rendimento del belga è l’altissimo livello della rosa a disposizione di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, il belga in evidentissima difficoltà in questi primi mesi a Torino. Cosa c’è alla base del suo rendimento? Individuate due cause

