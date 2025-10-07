Non solo David, per il momento è un oggetto misterioso anche Lois Openda alla Juventus: parla l’esperto Non solo Jonathan David. Anche Lois Openda, uno degli ultimi arrivati alla Juventus, non è ancora riuscito ad imporsi nel club bianconero in questo breve inizio di stagione. Juve, bocciato Openda: “Ecco chi si poteva prendere con quei soldi” (Foto LaPresse) – calciomercato.it Intervenuto al canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso di ‘TiAmoCalciomercato’, il Football Match & Performance Analyst Mario Savo ha commentato così il difficile impatto dell’ex Lipsia: “ Vlahovic e David sono attaccanti da gioco di Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Openda così è inutile: la soluzione ai problemi della Juve | ESCLUSIVO