OpenAI vuole sostituirsi ai sistemi operativi | al DevDay le app integrate in ChatGPT

OpenAI trasforma ChatGPT in una piattaforma per app – già utilizzabili dagli utenti – e agenti autonomi. Con AgentKit e ChatKit gli sviluppatori potranno creare interfacce, chatbot e flussi logici complessi basati sui modelli GPT. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - OpenAI vuole sostituirsi ai sistemi operativi: al DevDay le app integrate in ChatGPT

