OpenAI vuole sostituirsi ai sistemi operativi | al DevDay le app integrate in ChatGPT
OpenAI trasforma ChatGPT in una piattaforma per app – già utilizzabili dagli utenti – e agenti autonomi. Con AgentKit e ChatKit gli sviluppatori potranno creare interfacce, chatbot e flussi logici complessi basati sui modelli GPT. 🔗 Leggi su Dday.it
Blog | OpenAI vuole che le persone inizino la giornata con un riepilogo personalizzato creato da ChatGPT - Info Data
OpenAI vuole che le persone inizino la giornata con un riepilogo personalizzato creato da ChatGPT. Si chiama Pulse ed è una nuova funzionalità per ora riservata agli utenti Pro su mobile: un digest quotidiano che raccoglie notizie, suggerimenti e aggiornam
OpenAi firma anche con Amd: accordo miliardario sui chip per sfamare l’IA - L'ordine riguarda le “unità di elaborazione grafica”, considerate essenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ... Come scrive repubblica.it
Critterz, OpenAI si butta nel cinema con un film d'animazione creato con l'intelligenza artificiale - OpenAI vuole fare in modo che i suoi modelli di intelligenza artificiale si impongano anche a Hollywood e per farlo ha una strategia ambiziosa: produrre un film d'animazione che arriverà nelle sale il ... wired.it scrive