OpenAI ha presentato durante il DevDay 2025, la sua conferenza annuale per sviluppatori, una delle evoluzioni più significative del suo prodotto di punta. ChatGPT non è più soltanto un assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale, ma diventa una vera e propria piattaforma in grado di ospitare applicazioni interattive di terze parti direttamente all’interno delle risposte del chatbot. Gli utenti possono accedere ad app di servizi come Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow e Canva senza mai uscire dalla finestra di conversazione. L’annuncio segna un cambio di paradigma nell’approccio di OpenAI alla costruzione di un ecosistema attorno al suo prodotto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

OpenAI trasforma ChatGPT: Spotify e altre app saranno integrate nel sistema?