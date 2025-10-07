OpenAI trasforma ChatGPT | Spotify e altre app saranno integrate nel sistema?

Screenworld.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha presentato durante il DevDay 2025, la sua conferenza annuale per sviluppatori, una delle evoluzioni più significative del suo prodotto di punta. ChatGPT non è più soltanto un assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale, ma diventa una vera e propria piattaforma in grado di ospitare applicazioni interattive di terze parti direttamente all’interno delle risposte del chatbot. Gli utenti possono accedere ad app di servizi come Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow e Canva senza mai uscire dalla finestra di conversazione. L’annuncio segna un cambio di paradigma nell’approccio di OpenAI alla costruzione di un ecosistema attorno al suo prodotto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

openai trasforma chatgpt spotify e altre app saranno integrate nel sistema

© Screenworld.it - OpenAI trasforma ChatGPT: Spotify e altre app saranno integrate nel sistema?

In questa notizia si parla di: openai - trasforma

openai trasforma chatgpt spotifyChatGPT integra app come Spotify, Canva e Expedia: tutte le novità, ma non in Europa - OpenAI introduce integrazioni dirette con app esterne in ChatGPT, ma la funzione non è ancora disponibile nell'Unione Europea. Secondo multiplayer.it

openai trasforma chatgpt spotifyOpenAI lancia le app dentro ChatGPT, da Spotify a Booking - Gli utenti possono richiamare Booking, Spotify o Canva nella chat. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Openai Trasforma Chatgpt Spotify