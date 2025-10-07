OpenAI e Amd l' accordo è la dimostrazione che Sam Altman non ha paura della bolla dell' AI

Wired.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La startup prosegue la sua corsa ai data center e con l'ultima partnership scommette su una crescita continua della domanda per l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it

