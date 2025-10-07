Open Day della Sala Operativa Provinciale Integrata | porte aperte alla cittadinanza per conoscere la Protezione Civile

In occasione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, promossa dal Dipartimento nazionale, la Prefettura di Arezzo, in collaborazione con la Provincia, organizza per giovedì 9 ottobre 2025 un Open Day della Sala Operativa Provinciale Integrata, situata presso il Centro Affari di Via Spallanzani n. 23. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle 18.00 e rappresenterà un’importante occasione per far conoscere da vicino alla popolazione il funzionamento del sistema provinciale di protezione civile e le attività che vengono svolte in caso di emergenza. L’evento è aperto alla cittadinanza e alle scuole: studenti e visitatori potranno scoprire gli strumenti tecnologici utilizzati nella pianificazione, nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze, nonché le metodologie di previsione meteo e idrologica. 🔗 Leggi su Lortica.it

