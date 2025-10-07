Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | quando il videogioco anticipa il futuro
Anche Opel ha partecipato all'operazione Vision Gran Turismo, che vede le case automobilistiche progettare concept estreme da inserire nel popolare videogioco. Il risultato, però, anticipa alcuni dei contenuti della Corsa del futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: opel - corsa
Nuova Opel Mokka GSE: suv da corsa elettrico, a che prezzo?
Nuova Opel Corsa 2027: un’altra generazione anche termica
60 anni di concept car Opel: ecco la Corsa GSE Vision Gran Turismo
Dopo l’anteprima mondiale a Monaco, arriva in Italia la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: 800 CV, 0-100 in 2 secondi, 320 km/h di pura adrenalina. Un concept da sogno… che però si può guidare davvero, grazie a Gran Turismo 7 Design estremo, Vai su Facebook
OPEL CORSA GSE Vision GT il futuro elettrico diventa sportivo in questo concept https://rmcmotori.com/novita/opel-corsa-gse-vision-gt-il-futuro-elettrico-diventa-sportivo-in-questo-concept/… @rmcmotori @OpelItalia @StellantisIT - X Vai su X
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: quando il videogioco anticipa il futuro - Anche Opel ha partecipato all'operazione Vision Gran Turismo, che vede le case automobilistiche progettare concept estreme da inserire nel popolare videogioco. Secondo msn.com
Stop auto termiche, il CEO di Opel traccia la rotta: l’ibrido non andrà in pensione | L’annuncio sulla Corsa - Opel presenta la nuova Corsa GSE Vision e il CEO fa chiarezza sulla strategia del futuro per la casa automobilistica tedesca ... Lo riporta mobilitasostenibile.it