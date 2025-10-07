Onu | proseguono raid aerei Idf su Gaza

23.51 Nella Striscia di Gaza le operazioni militari israeliane, inclusi attacchi aerei e bombardamenti, sono proseguite nelle ultime ore causando ulteriori vittime civili e distruzione di infrastrutture fondamentali. L'ONU ha ribadito che i civili,soprattutto donne, siano i più colpiti dal conflitto e dagli sfollamenti forzati secondo quanto dichiarato dal portavoce Stéphane Dujarric. Centinaia di migliaia di palestinesi risultano sfollati o privi dei servizi di base, mentre si aggrava la situazione umanitaria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it