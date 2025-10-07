Online il profilo di salute dei cittadini Fabi | Così si migliora la prevenzione

Calano in Emilia-Romagna i reati contro i minori, ma crescono gli abusi legati al digitale. Nel 2024 sono stati 764 i crimini a danno di under 18 nella regione, il 4% in meno rispetto all’anno prima. Un dato in controtendenza rispetto al nazionale. È quanto emerge dai dati elaborati dalla Direzione Centrale Polizia Criminale e resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes. In Emilia-Romagna i casi di pornografia minorile sono triplicati, passando da 9 a 25 (+178%), mentre la detenzione di materiale pedoporno è raddoppiata, da 4 a 8 casi. Infine, aumentano gli omicidi volontari di minori: 5 casi nel 2024, uno nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

