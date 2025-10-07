Online il bando per contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone con disabilità

Favorire la mobilità casa-lavoro-casa ai lavoratori e alle lavoratrici disabili che hanno difficoltà a conciliare gli orari di lavoro e i percorsi dei mezzi pubblici e che hanno bisogno di un trasporto personalizzato è l’obiettivo dell’avviso pubblico del Servizio sociale associato dei Comuni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bando contributi in conto interessi 2025: 500mila euro per le imprese umbre - (UNWEB) Un sostegno concreto della Camera di Commercio dell'Umbria per ridurre il costo del credito, favorire investimenti e liquidità aziendale. Da umbrianotizieweb.it