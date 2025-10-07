One UI 8.0 | Samsung porta il nuovo aggiornamento sui Galaxy Z Flip4 e Z Fold4
Samsung prosegue nella release di One UI 8 in tutti gli smartphone che possono accogliere l'aggiornamento: è ora la volta di Z Flip4 e Z Fold4. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: samsung - porta
Samsung porta l’assistenza a casa vostra con il nuovo servizio VanService
Samsung porta il suo nuovo Mobile Gaming Hub in Europa
IFA 2025, Samsung porta l’AI in casa: il futuro è già tra noi
Samsung Wallet porta Coinbase One sugli smartphone Galaxy, ma solo negli USA - X Vai su X
Un anello per domarli tutti… Il nuovo Samsung Galaxy Ring porta la tecnologia al dito: salute, benessere e innovazione in un solo anello smart. Tolkien approverebbe!” #GalaxyRing #SamsungGalaxyRing #UnAnelloPerDomarliTutti #SmartRing #Tech - facebook.com Vai su Facebook
La One UI 8 continua la sua corsa: aggiornamento per Samsung Galaxy A25 5G - Aggiornamento in distribuzione in Europa per Samsung Galaxy A25 5G: è arrivata la One UI 8 con Android 16! Si legge su tuttoandroid.net
Samsung termina il supporto del sistema operativo principale per la serie Galaxy S22 con l'aggiornamento One UI 8 - Samsung ha iniziato a distribuire One UI 8, il suo aggiornamento basato su Android 16, alla serie Galaxy S22, segnando l'ultimo importante aggiornamento per le ammiraglie 2022. Secondo notebookcheck.it