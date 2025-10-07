Il manga di One Piece subisce un nuovo rinvio a causa delle condizioni di salute di Eiichiro Oda. Dopo l'ultimo stop, il celebre mangaka non è ancora riuscito a riprendersi completamente, destando preoccupazione tra i fan e nel mondo editoriale. Il viaggio di One Piece, che da oltre venticinque anni accompagna milioni di lettori, si ferma ancora una volta. A causa dei persistenti problemi di salute di Eiichiro Oda, il capitolo 1162 subirà un ulteriore rinvio, prolungando l'attesa per un arco narrativo cruciale e suscitando rinnovata apprensione tra i fan. Il nuovo stop di One Piece e le preoccupazioni per Oda Secondo quanto riportato da @WSJmanga su X, Eiichiro Oda sarà costretto a prendersi un nuovo periodo di pausa a causa di problemi di salute. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, la storia si ferma per un preoccupante problema di salute di Eiichiro Oda