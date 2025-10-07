One Piece 2 | alcuni nuovi arrivi nella serie Netflix svelati dalle foto inedite
Nel 2026 arriveranno in streaming gli episodi inediti dello show live-action, di cui sono state svelate alcune interessanti anticipazioni. One Piece tornerà sugli schermi di Netflix nel 2026 con gli episodi della stagione 2 e, grazie al magazine Entertainment Weekly, è ora possibile vedere delle foto inedite che rivelano alcune anticipazioni. Tra i nuovi arrivi nella storia ci sarà la balena Laboon e Crocus, che si occupa della creatura. Le nuove presenze nella serie live-action Il secondo capitolo dello show live-action di One Piece - la cui storia si è fermata per un preoccupante problema di salute di Eiichiro Oda - si intitolerà Into the Grand Line e mostrerà Luffy (Iñaki Godoy) e la sua ciurma compiere un viaggio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
