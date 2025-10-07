Ondata di solidarietà per Liliana Segre dopo il caso Albanese La sinistra tace

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi ha voluto ha espresso la propria solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre; chi non ha voluto, o persino potuto, ha invece taciuto, trincerandosi dietro uno di quei silenzi che in realtà dicono molto. Il gesto compiuto domenica sera in diretta su La7 dalla relatrice Speciale Onu per i Territori Occupati palestinesi, Francesca Albanese, non poteva passare inosservato; e, infatti, così è successo. Albanese, in diretta, aveva abbandonato bruscamente lo studio televisivo subito dopo che Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e di Fondazione Futura, aveva citato Segre in relazione alla situazione a Gaza e, nello specifico, alle sue parole rispetto al concetto di "genocidio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

