Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia l’allarme dato dai passanti | la diretta

Castelfranco Emilia (Modena), 7 ottobre 2025 - Avrebbe ucciso la moglie per poi lanciarsi dalla finestra, togliendosi la vita. Omicidio suicidio nel pomeriggio a Castelfranco Emilia. Una vicenda ancora tutta da chiarire avvenuta in centro, in via Saetti. Sul posto i carabinieri. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno trovato il cadavere dell'uomo che si era lanciato nel vuoto. Una volta entrati in casa, c'è stato il macabro ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

