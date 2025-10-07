Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia l’allarme dato dai passanti | la diretta

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelfranco Emilia (Modena), 7 ottobre 2025 - Avrebbe ucciso la moglie per poi lanciarsi dalla finestra, togliendosi la vita. Omicidio suicidio nel pomeriggio a Castelfranco Emilia. Una vicenda ancora tutta da chiarire avvenuta in centro, in via Saetti. Sul posto i carabinieri. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno trovato il cadavere dell'uomo che si era lanciato nel vuoto. Una volta entrati in casa, c'è stato il macabro ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

omicidio suicidio a castelfranco emilia l8217allarme dato dai passanti la diretta

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, l’allarme dato dai passanti: la diretta

In questa notizia si parla di: omicidio - suicidio

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide la compagna, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio a Pisa, la telefonata al 112: “Venite, le ho sparato”

Omicidio-suicidio a Pisa, orrore nel quartiere: “Non ci posso credere”

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Suicidio Castelfranco Emilia