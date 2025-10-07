Omicidio Pinna in ospedale l' imprenditore Ragnedda | potrebbe aver tentato il suicidio

Nessuna conferma dal suo legale, che aveva un appuntamento con lui in carcere. L'avvocato intende avere un colloquio con l'imprenditore al più presto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Pinna, in ospedale l'imprenditore Ragnedda: potrebbe aver tentato il suicidio

In questa notizia si parla di: omicidio - pinna

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’uom - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo - X Vai su X

Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda ricoverato in ospedale: “Ha tentato di togliersi la vita in carcere” - Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne accusato di aver ucciso Cinzia Pinna nella serata dell'11 settembre ... Scrive fanpage.it

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria - Il suo legale non conferma, ma oggi andrà a trovarlo all’Ospedale di Sassari, dove è stato trasferito nella notte. Lo riporta quotidiano.net