Omicidio in viale Muratori | Mi sono solo difeso

"Dall’esterno del locale ho visto una persona che correva verso viale Muratori e si è accasciata a terra. Io e un altro mio amico abbiamo cercato di fare passare le auto e, contemporaneamente, ho chiamato i soccorsi. Ho cercato inizialmente di soccorrerlo; pensavo fosse ubriaco ma poi ho visto che aveva lesioni". E’ stato il titolare del vicino Rock Cafè, sabato sera a soccorrere per primo il 48enne ammazzato a coltellate in viale Muratori, a pochi passi dal centro storico. La vittima, Chaouki Mansouri è deceduta all’arrivo in ospedale, a Baggiovara. Padre di una ragazzina, l’uomo pare lavorasse da tempo per Amazon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

