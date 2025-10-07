Omicidio di Cinzia Pinna | Ragnedda in ospedale avrebbe tentato il suicidio

AGI - Ricoverato  Emanuele Ragnedda, l' imprenditore reo confesso  e arrestato per l' omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, uccisa nel salone della tenuta dell'uomo tra  Palau  e  Arzachena. A riferirlo, l'Unione Sarda e media locali. Ragnedda è stato  trasferito questa notte dal carcere di Bancali in ospedale, nel  reparto di Psichiatria del Santissima Annunziata. Secondo indiscrezioni ha compiuto  gesti di autolesionismo, forse  tentando di togliersi la vita: gli agenti di polizia penitenziaria lo avrebbero trovato in cella, a terra, con dei segni sul collo. Ragnedda questa mattina avrebbe dovuto incontrare il suo  legale,  Luca Montella. 🔗 Leggi su Agi.it

