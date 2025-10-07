Omicidio di Cinzia Pinna | Ragnedda in ospedale avrebbe tentato il suicidio

AGI - Ricoverato Emanuele Ragnedda, l' imprenditore reo confesso e arrestato per l' omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, uccisa nel salone della tenuta dell'uomo tra Palau e Arzachena. A riferirlo, l'Unione Sarda e media locali. Ragnedda è stato trasferito questa notte dal carcere di Bancali in ospedale, nel reparto di Psichiatria del Santissima Annunziata. Secondo indiscrezioni ha compiuto gesti di autolesionismo, forse tentando di togliersi la vita: gli agenti di polizia penitenziaria lo avrebbero trovato in cella, a terra, con dei segni sul collo. Ragnedda questa mattina avrebbe dovuto incontrare il suo legale, Luca Montella. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio di Cinzia Pinna: Ragnedda in ospedale, avrebbe tentato il suicidio

