Omicidio di Cinzia Pinna il killer Emanuele Ragnedda tenta il suicidio in carcere | ricoverato a Sassari

Il tentato gesto estremo di Emanuele Ragnedda. Dopo aver confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella sua tenuta di Concaentosa tra Palau e Arzachena, l’imprenditore Emanuele Ragnedda, 41 anni, è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Secondo fonti vicine all’inchiesta, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita nel carcere di Bancali, a Sassari, dove era detenuto. Ragnedda è stato trovato in stato di forte agitazione all’interno della cella, con escoriazioni al collo compatibili con un tentativo di impiccamento. Subito soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria, è stato portato al reparto psichiatrico dell’ospedale Santissima Annunziata, dove si trova tuttora sotto stretta sorveglianza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

