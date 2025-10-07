Omicidio di Cassina Valsassina Corrado Paroli verso il processo
Martedì 7 ottobre inizia, davanti al giudice Salvatore Catalano, il processo a carico di Corrado Paroli, il 48enne accusato di aver ucciso la madre Margherita Colombo, 73 anni, nella loro abitazione di Cassina Valsassina lo scorso 18 novembre 2024. Quello dell'udienza preliminare è il primo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Omicidio di Cassina Valsassina, Corrado Paroli verso il processo - L’autopsia ha svelato la verità: Margherita Colombo è morta soffocata, non per overdose di psicofarmaci ... Scrive leccotoday.it