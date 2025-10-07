Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda tenta di impiccarsi in cella | ricoverato

(Adnkronos) – Ha tentato il suicidio Emanuele Ragnedda, trasferito in ospedale a Sassari dopo che, secondo quanto apprende l'Adnkronos, stanotte ha cercato di impiccarsi in carcere. L'imprenditore 41enne era stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Ora si trova all'ospedale Santissima Annunciata ricoverato .

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l'omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l'uom

Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo

