Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda tenta di impiccarsi in cella | ricoverato

(Adnkronos) – Ha tentato il suicidio Emanuele Ragnedda, trasferito in ospedale a Sassari dopo che, secondo quanto apprende l'Adnkronos, stanotte ha cercato di impiccarsi in carcere. L'imprenditore 41enne era stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Ora si trova all'ospedale Santissima Annunciata ricoverato . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

