Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere È ricoverato in psichiatria

Sassari, 7 ottobre 2025 – Avrebbe cercato di impiccarsi in cella  Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino arrestato dopo aver confessato l'omicidio della 33enne Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Il 41enne è stato portato questa notte in ospedale dal carcere di Bancali a Sassari e. al momento, è ricoverato nel reparto psichiatrico nel nosocomio Santissima Annunciata.  Cosa è successo. Inizialmente sembrava che Ragnedda si fosse procurato dei tagli, ma secondo quanto si apprende da fonti del’Adkronos, avrebbe invece tentato il suicidio impiccandosi. Per ora, nessuna conferma dagli avvocati che lo difendono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

