Omicidio Cinzia Pinna killer reo confesso Emanuele Ragnedda avrebbe tentato il suicidio impiccandosi ricoverato in ospedale

Il suo avvocato, Luca Montella, che oggi avrebbe dovuto incontrarlo nel carcere sassarese, ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito, ma si è recato sul posto per verificare personalmente le condizioni del suo assistito Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo e killer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Cinzia Pinna, killer reo confesso Emanuele Ragnedda avrebbe tentato il suicidio impiccandosi, ricoverato in ospedale

In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’uom - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo - X Vai su X

Emanuele Ragnedda, il killer di Cinzia Pinna, è stato portato d'urgenza in ospedale - Il reo confesso è stato trovato in cella con escoriazioni sul collo: ora è ricoverato nel reparto di psichiatria del pronto soccorso del Santissima Annunziata ... Lo riporta today.it

Emanuele Ragnedda «ha tentato il suicidio in carcere»: il killer di Cinzia Pinna ora è in ospedale - Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato di aver ucciso a Castelsardo Cinzia Pinna, è stato portato in ospedale in seguito ad alcuni gesti autolesionistici ... Come scrive msn.com