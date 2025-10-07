Omicidio Cinzia Pinna il re del vino reo confesso tenta il suicidio Ricoverato a Sassari

Ha tentato il suicidio Emanuele Ragnedda, il re del vino di Arzachena, che ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo uccisa nella tenuta di Concaentosa, tra Palau e Arzachena. Ora l'uomo, forse sopraffatto dai sensi si colpa e dal carcere, è ricoverato all'ospedale civile di Sassari. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato soccorso d'urgenza nel carcere di Bancali, dove era detenuto. Arazachena, tenta il suicidio Ragnedda reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna. Le sue condizioni non sono gravi, ma i medici lo tengono sotto stretta osservazione nel reparto protetto dell'ospedale sassarese.

