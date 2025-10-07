Omicidio Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda in ospedale | avrebbe tentato il suicidio

Emanuele Ragnedda è stato trasferito in ospedale a Sassari, dopo che nella notte avrebbe cercato di togliersi la vita in carcere. L'imprenditore 41enne era stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Ora si trova all'ospedale Santissima Annunciata ricoverato nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Asl di Sassari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato il suicidio

