Busto Arsizio (Varese), 7 ottobre 2025 – A oltre dieci anni dal suo trasferimento lontano da Busto Arsizio, Ivan Sauna, 50 anni, è stato fermato in Spagna con l’accusa di aver ucciso la compagna Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo). Sauna viveva stabilmente a Formentera da oltre un decennio, gestendo un’agenzia immobiliare tra Ibiza e Formentera (con base nel paese di Sant Josep), anche se il trasferimento ufficiale di residenza e l’iscrizione all’Aire, il registro degli italiani all’estero, risale solo al 2024. Secondo le prime ricostruzioni dei media spagnoli, il corpo di Asteggiano è stato trovato domenica 5 ottobre nel suo appartamento a Es Pujol, con ferite e contusioni compatibili con una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio a Formentera, le Baleari e il regno di Ivan Sauna tra case-vacanze e lo slogan: “Realizzo i vostri desideri”

