Omaggio in musica a Maria Tipo | il concerto-evento l’8 ottobre a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze), 7 ottobre 2025 - Sarà una serata di musica e memoria quella in programma domani, mercoledì 8 ottobre, alle 21,00 nella Chiesa di San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio (via Vicchio e Paterno a Bagno a Ripoli). L'Associazione Amici di Vicchio di Rimaggio dedica infatti un concerto speciale alla pianista Maria Tipo, tra le più grandi interpreti e docenti italiane del Novecento, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. L'appuntamento, dal titolo "Omaggio a Maria Tipo, la sua grande scuola continua.", rientra nella stagione concertistica d'autunno dell'associazione e vedrà protagonisti alcuni dei suoi allievi più illustri.

