Oltre un quinto degli alloggi Ater della V Circoscrizione è sfitto

“Oltre un quinto degli alloggi della V Circoscrizione è sfitto: ben 664 appartamenti. Un dato allarmante, soprattutto in un momento di grave emergenza abitativa per la nostra città”. Lo dichiara il capogruppo di Adesso Trieste in V Circoscrizione Slavisa Skipina a seguito dell'audizione in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: oltre - quinto

Bimbo cade dalla terrazza al quinto piano a Mestre, grave dopo il volo di oltre 15 metri: la ricostruzione

La Direzione regionale Musei nazionali Lazio invita al quinto appuntamento del ciclo di conferenze "Dall'abbazia al territorio. Casamari oltre il monastero", dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e spirituale del territorio di Veroli. Tema: - facebook.com Vai su Facebook

Case Ater, la domanda supera l'offerta - Le famiglie hanno tempo fino al 19 novembre per presentare domanda di un appartamento di edilizia residenziale ... Da padovaoggi.it

Rospi e liquami nei garage, muffe negli alloggi: nelle case Ater di Ostia regna l’abbandono - Per denunciare la condizione in cui si trovano gli alloggi popolari dell’ente regionale, l’11 giugno si è tenuta una seduta congiunta delle commissioni lavori pubblici e politiche abitative. Scrive romatoday.it