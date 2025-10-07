Oltre la gara | a Saronno lo sport diventa strumento di salute mentale per gli studenti

Questa mattina a Saronno oltre duecento studenti delle scuole superiori hanno partecipato a un incontro speciale dedicato a mostrare come lo sport possa essere molto più di una competizione: una vera energia per la salute mentale. Al Nuovo Cinema Prealpi, ragazzi del Liceo Classico Legnani, dell’Istituto Prealpi e di IAL Lombardia hanno seguito “Oltre il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

